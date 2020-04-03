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Одиннадцать детей попало в больницу с подозрением на COVID-19

В настоящий момент они находятся в инфекционном лечебном заведении

Группа из 11 детей попала в московскую больницу с подозрением на коронавирус вечером 3 апреля. 

Лечебное заведение, где находятся ребята, относится к категории вирусных. 

Заместитель мэра города Анастасия Ракова проинформировала, что в столице достаточно много детей, заболевших COVID-19. 

“Болезнь у них протекает в легкой форме, но они распространяют заболевание", – цитирует чиновницу Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Ранее "Утро" рассказало о последних новостях, связанных с коронавирусом. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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