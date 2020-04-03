В настоящий момент они находятся в инфекционном лечебном заведении

Группа из 11 детей попала в московскую больницу с подозрением на коронавирус вечером 3 апреля.

Лечебное заведение, где находятся ребята, относится к категории вирусных.

Заместитель мэра города Анастасия Ракова проинформировала, что в столице достаточно много детей, заболевших COVID-19.

“Болезнь у них протекает в легкой форме, но они распространяют заболевание", – цитирует чиновницу Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее "Утро" рассказало о последних новостях, связанных с коронавирусом.