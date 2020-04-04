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Быстро и незаметно: назван еще один способ передачи COVID-19

Быстро и незаметно: назван еще один способ передачи COVID-19
Фото: Felix Kästle/dpa/www.globallookpress.com
Коронавирусом можно заразиться во время обычного разговора

Опасения некоторых ученых подтвердились: китайская инфекция передается по воздуху. Причем заразиться можно не только от больных с ярко выраженными симптомами, но и от тех, кто на первый взгляд абсолютно здоров. К такому выводу пришли вирусологи в ходе недавнего исследования.

По мнению специалистов, передача коронавируса происходит быстрее и незаметнее, чем принято считать. Изучающие инфекцию вирусологи уверены: вирус распространяется по воздуху, рассказала инфекционист Лидия Моравска из Квинслендского технологического университета.

Частицы COVID-19 могут накапливаться в закрытых помещениях и таким образом передаваться людям, перемещаясь на огромные расстояния, пишет Nature. В 90% случаев болезнь все же распространяется воздушно-капельным путем, однако заразиться можно и от бессимптомных носителей. Такой способ некоторые эксперты назвали даже более страшным, ведь подхватить болезнь в этом случае можно и во время самого обычного разговора.

Ранее специалисты уже предполагали, что такой способ распространения болезни возможен, однако на данный момент эта теория все еще остается недоказанной.

Карина СИРАЗОВА

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