Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Карантин назвали смертельно опасным для пожилых людей

Карантин назвали смертельно опасным для пожилых людей
Фото: Xavi Bonilla/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Стресс и переедание приводят к страшным последствиям

Во время карантина из-за пандемии коронавируса пожилые люди могут оказаться прикованными к постели и стать лежачими больными. Это происходит от недостатка движения, считают врачи. По их мнению, стресс способствует развитию хронических заболеваний. 

Израильский медик Леонид Эйдельман рассказал, что из-за отсутствия активности и постоянной физической нагрузки многие пожилые люди после изоляции могут не восстановить форму и активность. Постоянный стресс повышает аппетит и приносит переедание, которое в будущем может привести к ожирению. 

Также врач признал, что многие люди, которые страдают хроническими заболеваниями, избегают продолжительного лечения и не посещают больницы. Халатное отношение к здоровью влечет за собой серьезные последствия, цитирует специалиста "РИА Новости". 

Леонид Эйдельман считает, что от пожилых людей нужно дистанцироваться физически, но не социально. Нужно поддерживать связь с родственниками и знакомыми старшего поколения. Врач посоветовал на самоизоляции выполнять посильные физические упражнения и найти хобби, которое поможет справиться со стрессом. 

Ранее "Утро" рассказало, что над Россией нависла угроза новой волны распространения коронавируса.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 5 апреля: трем знакам предстоит сложный выбор

Точный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на воскресенье

Трампа удивил поступок Путина

Президента США тема пропаганды сейчас не интересует

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей