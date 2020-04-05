Стресс и переедание приводят к страшным последствиям

Во время карантина из-за пандемии коронавируса пожилые люди могут оказаться прикованными к постели и стать лежачими больными. Это происходит от недостатка движения, считают врачи. По их мнению, стресс способствует развитию хронических заболеваний.

Израильский медик Леонид Эйдельман рассказал, что из-за отсутствия активности и постоянной физической нагрузки многие пожилые люди после изоляции могут не восстановить форму и активность. Постоянный стресс повышает аппетит и приносит переедание, которое в будущем может привести к ожирению.

Также врач признал, что многие люди, которые страдают хроническими заболеваниями, избегают продолжительного лечения и не посещают больницы. Халатное отношение к здоровью влечет за собой серьезные последствия, цитирует специалиста "РИА Новости".

Леонид Эйдельман считает, что от пожилых людей нужно дистанцироваться физически, но не социально. Нужно поддерживать связь с родственниками и знакомыми старшего поколения. Врач посоветовал на самоизоляции выполнять посильные физические упражнения и найти хобби, которое поможет справиться со стрессом.

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