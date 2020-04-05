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Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Чиновник находится на карантине дома

Депутат Московской городской думы Евгений Ступин рассказал, что пополнил ряды зараженных COVID-19. О положительном результате на китайский вирус врачи сообщили ему накануне.

Как передает ТАСС слова Ступина, чувствует он себя нормально – все симптомы коронавируса прошли. Депутат предполагает, что будет лечиться дома. 

По последним данным, в стране 4 713 зараженный, 43 пациента скончалось, 333 человека выздоровело. 

Все последние новости о коронавирусе в России на 5 апреля в материале "Утро.ру". 

Полина ИВАНОВА

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