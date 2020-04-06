Система будет работать при выходе из дома на работу

В Приморье с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков в виде SMS-сообщений на время вспышки коронавируса. Разрешения на выход из дома получат те жители, которым необходимо присутствовать на рабочем месте.

Электронные пропуска станут доступны для врачей, фармацевтов, спасателей, сотрудников служб обеспечения и тех структур, которые продолжат трудиться во время нерабочих дней до 30 апреля, сообщает RT.

Если во время режима самоизоляции гражданина остановят на улице, то он должен будет предъявить сотрудникам полиции паспорт, SMS-пропуск от регионального портала услуг и справку с места службы, которую должен предоставить работодатель, говорится на сайте правительства Приморского края.

Отдельно в документе будет отражено, нужно ли сотруднику свободно передвигаться по городу.

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