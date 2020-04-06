Академик РАН впервые столкнулся с “задыханием” из-за коронавируса

Главный врач одной из краснодарских больниц Владимир Порханов рассказал о мучениях больных, инфицированных вирусом из Китая. По словам специалиста, он не видел ничего подобного за 50 лет своей работы в сфере здравоохранения.

Владимир Порханов записал обращение, где призвал россиян сидеть дома во время самоизоляции. Врач сообщил, что инфицированные коронавирусом перед смертью не могут дышать: он назвал "задыханием" ситуацию, когда больному не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.

Медик поделился, что в Краснодарском крае на сегодняшний момент зафиксированы шесть больных, но в столице ситуация гораздо серьезнее. Владимир Порханов посоветовал оставаться дома, а за продуктами и товарами первой необходимости выходить в одноразовых перчатках и медицинских масках, передает "Царьград".

По словам академика РАН, он понимает, что для многих месяц самоизоляции – большой срок, но напомнил, что, в первую очередь, такие меры помогут сдержать распространение коронавируса.

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