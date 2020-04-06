Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Больше 40 тысяч погибших: на ТВ озвучили страшную статистику по COVID-19 в России

Больше 40 тысяч погибших: на ТВ озвучили страшную статистику по COVID-19 в России
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
продолжениеРоссиянам разрешили сдать тест на коронавирус бесплатно
Ирада Зейналова сделала заявление в эфире программы "Итоги недели"

В стране от коронавируса погибли несколько десятков тысяч человек, заявила в эфире популярной программы Ирада Зейналова.  

"Каждый сидит и думает, что делать дальше. В России больше пяти тысяч зараженных, больше 40 тысяч погибших, больные в 79 регионах, под медицинским наблюдением больше 200 тысяч человек", – цитирует ее "Царьград"

После политолог Армен Гаспарян спросил у Зейналовой: "НТВ, у вас все хорошо?". Политолог поинтересовался, откуда возникла такая статистика. 

Зейналова оговорилась. В это время на экране была опубликована статистика, по которой сообщалось о 45 погибших. 

Ране "Утро" опубликовало последние новости о коронавирусе в России на 6 апреля 2020 года. 

Рина КРАСНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ляля
Ответить
Ирада Зейналова. обыкновенный провокатор. Её надо привлечь к ответственности и гнать из прграммы "Итоги недели"
1
новости партнеров

Приметы на 6 апреля: чего ждать в канун Благовещения

В этот день нельзя думать о деньгах и приглашать гостей

Кремль предупредил россиян о новой напасти

Власти ждут, что последствия пандемии коронавируса еще дадут о себе знать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей