Ирада Зейналова сделала заявление в эфире программы "Итоги недели"

В стране от коронавируса погибли несколько десятков тысяч человек, заявила в эфире популярной программы Ирада Зейналова.

"Каждый сидит и думает, что делать дальше. В России больше пяти тысяч зараженных, больше 40 тысяч погибших, больные в 79 регионах, под медицинским наблюдением больше 200 тысяч человек", – цитирует ее "Царьград".

После политолог Армен Гаспарян спросил у Зейналовой: "НТВ, у вас все хорошо?". Политолог поинтересовался, откуда возникла такая статистика.

Зейналова оговорилась. В это время на экране была опубликована статистика, по которой сообщалось о 45 погибших.

Ране "Утро" опубликовало последние новости о коронавирусе в России на 6 апреля 2020 года.