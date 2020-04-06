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Откровения патологанатома: Как COVID-19 разрушает организм изнутри

Откровения патологанатома: Как COVID-19 разрушает организм изнутри
Фото: picture alliance / Geisler-Fotop
Специалист пояснила, как инфекция влияет на внутренние органы

Быстро распространяющийся по всему миру коронавирус пугает миллионы людей. С каждым днем число заболевших растет, а с ним увеличивается и количество умерших. Патологоанатом Дарья Ситовская решила рассказать, как именно китайский вирус влияет на организм и в каких условиях вскрывают умерших от заразы.

Патологоанатом объяснила, как выглядят легкие умерших от COVID-19. Если органы дыхания здорового человека похожи на мягкую губку, то легкие больного человека можно назвать плотными и сравнить с темно-красной резиной.

Работать с такими пациентами приходится в специальных противочумных костюмах, а помещение после вскрытия тщательно обеззараживать. COVID-19 специалисты отнесли к тому же классу, что чума и сибирская язва.

Патологоанатом Дарья Ситовская в разговоре с журналистами RT подтвердила, что смерть возникает именно из-за осложнений, которые вызывает вирус, а не из-за самого COVID-19. При этом легкие, как и в случаи с другими инфекциями, поражаются только в тяжелых случаях.

По словам медика, кровь при коронавирусе плохо насыщается кислородом, начинают страдать и другие органы, в том числе мозг. Из-за этого человек может терять сознание, а проблемы с легким будут только усугубляться. Если повреждения внутренних органов будут очень серьезными, то аппараты ИВЛ уже не будут так эффективны, делится медик с журналистами.

На 6 апреля 2020 года число заболевших COVID-19 превысило отметку в 1,2 млн. При этом более 70 тыс. человек по всему миру умерли. Больше всего зараженных в США, Испании и Италии. Коронавирус в России диагностировали у 4,5 тыс. человек. 

Дарья ПЕТРОВА

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