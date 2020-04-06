Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Перчатки не помогут: названы самые бесполезные способы защиты от коронавируса

Перчатки не помогут: названы самые бесполезные способы защиты от коронавируса
Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/www.globallookpress.com
Некоторые средства создают ложное ощущение безопасности

Многие способы защиты от COVID-19 не только не спасут от инфекции, но и наоборот, могут навредить при неправильном использовании. Так, резиновые перчатки, которые некоторые надевают для похода за продуктами, чтобы не подхватить болезнь, на самом деле не защищают от коронавируса. Об этом рассказал хирург Каран Рангараджан.

В перчатках люди прикасаются к огромному количеству поверхностей, на которых обитают бактерии и вирусы. Таким образом, на них скапливается намного больше микробов, чем могло бы оказаться на руках при регулярном мытье, объяснил Рангараджан.

Кроме того, этими перчатками люди трогают руль автомобиля, телефон или ручку двери. После всех этих предметов можно забыться и прикоснуться к своему лицу. Все это лишь увеличивает шанс подхватить коронавирус, пишет The Sun.

При этом даже если снять перчатку, ничего ею не трогая, человек все равно прикасается к той ее части, что покрыта бактериями, рассказал врач. Именно поэтому он советует не использовать такое средство защиты: оно создает лишь ложное чувство безопасности.

По словам хирурга, вместо этого лучше чаще мыть руки и прислушиваться к советам врачей. Ранее специалисты рассказали, в каких случаях стоит носить медицинские маски, а в каких они лишь навредят.

Сегодня в России ограничили продажу масок. Теперь защитные средства можно купить лишь в организациях с особой лицензией.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Приметы на 6 апреля: чего ждать в канун Благовещения

В этот день нельзя думать о деньгах и приглашать гостей

Кремль предупредил россиян о новой напасти

Власти ждут, что последствия пандемии коронавируса еще дадут о себе знать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей