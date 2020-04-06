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Более 77 тысяч погибших: главные новости о коронавирусе за 6 апреля

Более 77 тысяч погибших: главные новости о коронавирусе за 6 апреля
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
продолжениеБориса Джонсона перевели в реанимацию из-за COVID-19
Заразились китайской инфекцией более 1 миллиона 200 тысяч человек в мире

Последние данные по коронавирусу не успокаивают: в мире погибли более 77 тысяч человек, заболели порядка 1 миллиона 200 тысяч. 

По-прежнему серьезнее всего трясет Европу. Количество жертв растет в Италии и Испании. Колоссально увеличилось число погибших во Франции – теперь их порядка 9 тысяч человек, информирует РИА "Новости".

По разным данным, отметку в 100 тысяч зараженных перешагнула Германия. В этой стране отмечена низкая смертность – на фоне значительного количества инфицированных погибли 1,5 тысячи человек, уточняет RT. 

Ситуация накаляется и в США. За последние сутки там число погибших от COVID-19 превысило 10 тысяч человек. Похоронные бюро не справляются с числом жертв коронавируса. Рост количества смертей совпал с запретом на проведение массовых мероприятий. Людей хоронят в одиночестве, пишет "Голос Америки". 

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о надежде на "свет в конце тоннеля" в ситуации с коронавирусом.

"Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля. И надеюсь, в недалеком будущем мы будем гордиться тем, что сделали", – сказал президент США.

Американский лидер не забыл обратиться с пожеланиями выздоровления и к британскому премьер-министру Борису Джонсону, который, несмотря на соблюдение самоизоляции, все же заразился коронавирусом. В настоящий момент политик переведен в палату интенсивной терапии, так как его состояние ухудшилось, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

В России в настоящий момент от коронавируса страдают 6351 человек. Ограничения, связанные с карантином на территории РФ, ввели все федеративные единицы, кроме Тверской области. 

Больше всего зараженных в настоящий момент на территории Москвы. При этом индекс самоизоляции, то есть количество сознательных граждан в столице, существенно снизился. Люди начинают покидать дома, пренебрегая правилами карантина. За свою халатность один из москвичей получил штраф за выгул собаки. Примечательно в этой истории то, что незадачливого москвича зовут Иисус Воробьев. За такое отношение к самоизоляции и неуважение к органам правопорядка, москвич предстал перед судом, пишет "Комсомольская правда". 

Для борьбы с вирусом в столице привлечена вся техника. Рабочие продезинфицировали дворы и подъезды всех домов, а также дороги и тротуары, уточняет телеграм-канал "Москва. Новости. Коронавирус".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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