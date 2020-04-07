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Бориса Джонсона перевели в реанимацию из-за COVID-19

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Состояние премьер-министра Великобритании резко ухудшилось

Бориса Джонсона экстренно перевели в отделение интенсивной терапии в лондонской больнице святого Томаса. Состояние его здоровья резко ухудшилось в воскресенье. 

Премьер-министр Великобритании не мог дышать и провел ночь в реанимации, сообщает Sky News со ссылкой на источник. Борису Джонсону искусственно доставили кислород вечером 6 апреля. У него наблюдаются основные симптомы коронавируса – высокая температура и кашель. 

По просьбе Джонсона на посту премьер-министра его будет заменять министр иностранных дел Доминик Рааб, передает телеканал "360".

Бориса Джонсона госпитализировали 5 апреля. До этого премьер-министр десять дней лечился дома на самоизоляции.

Ранее "Утро" рассказало, что найден истинный создатель коронавируса.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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