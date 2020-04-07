Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Умирают в два раза чаще: почему COVID-19 опасен для пожилых

Умирают в два раза чаще: почему COVID-19 опасен для пожилых
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
продолжениеЦены на продукты повысятся в апреле
С возрастом снижается сопротивляемость организма

Специалисты предположили, что высокая заболеваемость и смертность от коронавируса у старшего поколения связана с особенностями организма. В молодости он производит T-клетки, которые сопротивляются различным инфекциям. 

Организм запоминает методы борьбы с болезнями и повторяет их в течение жизни. Но с возрастом у человека производится все меньше T-клеток, и пожилые не могут справляться с новой инфекцией, если заразились после 50 лет, сообщает Nature Immunology.

Исследователи рассказали, что течение болезни ухудшается после 50 лет, инфекция влечет серьезные последствия. Смертельный исход в два раза чаще встречается у 70-летних.

Для получения статистики заболеваний группа специалистов проанализировала более 70 тыс. случаев, говорится в статье в научном журнале Lancet Infectious Disease. Ученые предположили, что высокий процент смертности от коронавируса в Италии связан с большим процентом пожилого населения старше 50 лет в стране. 

Заместитель директора по гериатрической работе Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Рунихина рассказала, как облегчить жизнь пожилым людям на карантине. 

Необходимо поддерживать постоянную связь со старшим поколением и обеспечивать пенсионеров продуктами питания и лекарствами. Важно убедить близких постоянно заниматься физическими нагрузками: специальными упражнениями, гимнастикой, танцами или йогой. 

Специалист рассказала, что людям с хроническими заболеваниями надо продолжать следовать предписаниям лечащего врача, передает "Российская газета". Важно соблюдать правила гигиены и отказаться от походов на улицу без необходимости. В доме следует обустроить безопасный быт: проверить лампочки, устранить скользкие поверхности и острые углы, проверить состояние полов. 

Ранее "Утро" сообщило последние новости о коронавирусе на 7 апреля.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Что нельзя делать в праздник Благовещения: приметы на 7 апреля

В праздник нельзя много работать и давать в долг

Кремль предупредил россиян о новой напасти

Власти ждут, что последствия пандемии коронавируса еще дадут о себе знать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей