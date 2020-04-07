Умирают в два раза чаще: почему COVID-19 опасен для пожилых
Специалисты предположили, что высокая заболеваемость и смертность от коронавируса у старшего поколения связана с особенностями организма. В молодости он производит T-клетки, которые сопротивляются различным инфекциям.
Организм запоминает методы борьбы с болезнями и повторяет их в течение жизни. Но с возрастом у человека производится все меньше T-клеток, и пожилые не могут справляться с новой инфекцией, если заразились после 50 лет, сообщает Nature Immunology.
Исследователи рассказали, что течение болезни ухудшается после 50 лет, инфекция влечет серьезные последствия. Смертельный исход в два раза чаще встречается у 70-летних.
Для получения статистики заболеваний группа специалистов проанализировала более 70 тыс. случаев, говорится в статье в научном журнале Lancet Infectious Disease. Ученые предположили, что высокий процент смертности от коронавируса в Италии связан с большим процентом пожилого населения старше 50 лет в стране.
Заместитель директора по гериатрической работе Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Рунихина рассказала, как облегчить жизнь пожилым людям на карантине.
Необходимо поддерживать постоянную связь со старшим поколением и обеспечивать пенсионеров продуктами питания и лекарствами. Важно убедить близких постоянно заниматься физическими нагрузками: специальными упражнениями, гимнастикой, танцами или йогой.
Специалист рассказала, что людям с хроническими заболеваниями надо продолжать следовать предписаниям лечащего врача, передает "Российская газета". Важно соблюдать правила гигиены и отказаться от походов на улицу без необходимости. В доме следует обустроить безопасный быт: проверить лампочки, устранить скользкие поверхности и острые углы, проверить состояние полов.
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