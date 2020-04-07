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Стало известно о запасах продуктов в России

Стало известно о запасах продуктов в России
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Страна без проблем продержится пару месяцев в случае полной изоляции

В России есть запас продуктов, он постоянно пополняется. Об этом заявили в Минпромторге во вторник, 7 апреля. По данным ведомства, даже при самом плохом развитии ситуации с эпидемией коронавируса дефицита продовольствия в стране не будет в течение двух месяцев.

В связи с этим власти обратились к россиянам через телеграм-канал официальной информации о развитии эпидемии Стопкоронавирус.рф с призывом не закупать продукты и предметы первой необходимости в огромном количестве, чтобы не создавать искусственный ажиотаж и панику. "Даже в этой ситуации полки магазинов будут оперативно наполняться", – успокоили в Минпромторге.

При этом медики напоминают: коронавирус может передаваться через вещи и продукты, особенно если они не проходят термическую обработку перед употреблением. 

Ранее поставщики предупредили торговые сети, что поднимают отпускные цены на продукты на 5 – 20%. Это означает, что в скором времени и в российских магазинах продовольствие подорожает. 

За последние сутки в стране заразились коронавирусом более 1100 человек, в том числе несколько младенцев. Скончались еще 11 пациентов.

Николай ВИКТОРОВ

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