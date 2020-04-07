В Роструде назвали размер зарплаты в карантин
Рассчитывать на повышенную зарплату и дополнительные выплаты во время вынужденных каникул из-за коронавируса не придется. В период с 4 по 30 апреля будет начислена лишь обычная сумма. Об этом рассказали в Роструде.
Все потому, что рабочий день в апреле нельзя отнести ни к выходным, ни к нерабочим праздничным дням. Поэтому жалование тех, кто продолжает работать на окладе, будет такой же, как и обычно, объяснили в ведомстве.
А вот те, кто получает сдельную оплату, могут получить вознаграждение, которое определяется в локальном нормативном акте работодателя, напоминает "МИР24".
С 5 по 30 апреля в России из-за стремительного распространения COVID-19 действует карантин. По решению президента Владимира Путина большинство граждан освободили от посещения работы с сохранением зарплаты.
Все льготы на время изоляции продлили автоматически – без справок. Многим малоимущим подняли выплаты. Например, многодетным добавили по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до 3 лет. Кроме того, особое внимание уделили поддержке безработных – им увеличили пособие до 12 тыс. рублей. Пенсионерам ВОВ обещали дать пенсию в апреле.
Позже в Кремле успокоили и переживающих о том, что из-за карантина сократят майские праздники. Власти пока не думают об отмене ежегодных выходных.
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