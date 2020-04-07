В ведомстве объяснили, сколько в итоге получат россияне под конец своих вынужденных каникул

Рассчитывать на повышенную зарплату и дополнительные выплаты во время вынужденных каникул из-за коронавируса не придется. В период с 4 по 30 апреля будет начислена лишь обычная сумма. Об этом рассказали в Роструде.

Все потому, что рабочий день в апреле нельзя отнести ни к выходным, ни к нерабочим праздничным дням. Поэтому жалование тех, кто продолжает работать на окладе, будет такой же, как и обычно, объяснили в ведомстве.

А вот те, кто получает сдельную оплату, могут получить вознаграждение, которое определяется в локальном нормативном акте работодателя, напоминает "МИР24".

С 5 по 30 апреля в России из-за стремительного распространения COVID-19 действует карантин. По решению президента Владимира Путина большинство граждан освободили от посещения работы с сохранением зарплаты.

Все льготы на время изоляции продлили автоматически – без справок. Многим малоимущим подняли выплаты. Например, многодетным добавили по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до 3 лет. Кроме того, особое внимание уделили поддержке безработных – им увеличили пособие до 12 тыс. рублей. Пенсионерам ВОВ обещали дать пенсию в апреле.

Позже в Кремле успокоили и переживающих о том, что из-за карантина сократят майские праздники. Власти пока не думают об отмене ежегодных выходных.