Попасть в Сухум нельзя будет с 8 апреля 2020 года

Абхазия закрывает границу с Россией. Документ об ограничении перемещения граждан подписал Валерий Бганба, исполняющий обязанности президента.

В ночь с 7 на 8 апреля въезд в Абхазию через границу с России будет закрыт для всех, кроме военнослужащих пограничников, дипломатов и водителей, которые провозят грузы между странами, – сообщает официальный сайт президента Абхазии.

Пока в Абхазии зарегистрирован один случай заражений коронавирусом, об этом пишет телеграм-канал "РИА Новости".

В стране объявлено чрезвычайное положение из-за распространяющегося COVID-19. Из-за китайского вируса по всему миро умерли более 76 тыс. человек. Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти.