Защитить организм поможет солнце и некоторые продукты

Витамин D может помочь в профилактике респираторных инфекций, в том числе и COVID-19. Так полагают ученые из Ирландии.

Специалисты пришли к выводу, что это вещество способно защитить от инфекций грудной клетки, например, стариков. Те, кто принимает витамин D меньше рискуют тем, что инфекция сильно разовьется.

В статье, опубликованной на сайте Medicalxpress, исследователи посоветовали людям, проживающим в регионах, где недостаточно солнца, изменить свой рацион питания. Так, нужно чаще есть рыбу, яйца, молочные продукты и печень.

Как напоминает агентство "ФедералПресс", D2 поступает в организм человека только с пищей, а D3 и через еду, и с помощью солнца.