Алкоголь вредит организму и снаружи, и изнутри

Водка способствует распространению коронавируса, именно поэтому ее ни в коем случае нельзя пить в период пандемии. Таким образом врач-терапевт Александр Карабиненко развенчал популярный миф о пользе напитка для профилактики COVID-19.

Алкоголь не только не защищает от инфекции, но и наносит серьезный ущерб здоровью, объяснил специалист. Кроме того, водка разрушает иммунитет, который помогает организму противостоять болезни, тем самым лишь повышая шанс заразиться.

Карабиненко рассказал газете "Взгляд", что для дезинфекции рук алкоголь также лучше не использовать. Водка не убивает вирусы, так как для этого концентрация этанола должна быть выше 60%. Спирт с этой задачей справляется, но алкоголь сильно сушит кожу рук, от чего появляются трещины, через которые болезнь также может проникнуть.

Достаточно мыть руки с мылом, советует врач. Для профилактики после этого можно сбрызнуть их туалетной водой – этого хватит, чтобы убить инфекцию.

Ранее об особой опасности алкоголя во время вспышки коронавируса заявили и в Минздраве России. Михаил Мурашко опроверг слухи о дезинфицирующих свойствах спиртных напитков и добавил, что они не принесут пользы даже в маленьких количествах.