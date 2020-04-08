Если ситуация с распространением коронавируса усугубится, то введут более жесткие меры предосторожности

Количество покупателей в продуктовых магазинах сократят, если число заболевших коронавирусом будет увеличиваться. Рекомендации для крупных сетей подготовила Ассоциации компаний розничной торговли.

О возможных ограничениях рассказал пресс-секретарь АКОРТ Илья Власенко. Специалист уточнил, что ограничения уже обсудили с Роспотребнадзором, Минпромторгом и другими ведомствами, передают "Известия". На данный момент торговые сети пользуются возможностью ограничить вход для покупателей на добровольной основе.

На 2 кв. м магазина сможет находиться один человек, передает URA.RU. Если площадь торговой точки составляет 50 кв. м, то количество покупателей сократится до 25 человек.

Илья Власенко рассказал, что сейчас не существует точных расчетов количества посетителей для магазинов, все цифры будут формироваться в зависимости от площади магазинов, сообщает “ФедералПресс”.

Ранее "Утро" сообщило, что России предсказали скорый спад эпидемии коронавируса.