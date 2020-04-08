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В Крыму срочно закрыли целую больницу из-за подозрений в COVID-19

Инцидент произошел в Армянске

Целая больница прекратила свою работу из-за найденного среди пациентов больного коронавирусом. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов. 

Под подозрением сейчас мужчина, которого с гипертоническим крисом ранее доставили в госпиталь. Там стало известно, что его сестра "только вернулась из Москвы, где в последнее время жила и работала".

"Он контактировал максимально с больными, врачами",– цитирует его RT

Вспышка коронавируса в РФ началась в конце марта. Чтобы предотвратить стремительное распространение инфекции власти ввели каникулы с сохранением зарплаты.

Рина КРАСНОВА

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