Ограничение будет действовать на время карантина

Россиянам не рекомендуют посещать врачей, если нет крайней угрозы жизни или здоровью. С такой инициативой выступил Минздрав РФ.

Врачам рекомендовали перенести все плановые осмотры на период после пандемии. Такие меры принимают, чтобы остановить распространение COVID-19, уточняет РИА "Новости".

Напомним, что гражданам РФ не рекомендуется часто покидать дома. Можно выходить в аптеку, магазин с продуктами или товарами первой необходимости и гулять с питомцем, причем не далее, чем в 100 м от дома.

На территории страны закрыты развлекательные учреждения и крупные торговые центры.