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Россиянам запретили ходить к врачам

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Ограничение будет действовать на время карантина

Россиянам не рекомендуют посещать врачей, если нет крайней угрозы жизни или здоровью. С такой инициативой выступил Минздрав РФ. 

Врачам рекомендовали перенести все плановые осмотры на период после пандемии. Такие меры принимают, чтобы остановить распространение COVID-19, уточняет РИА "Новости". 

Напомним, что гражданам РФ не рекомендуется часто покидать дома. Можно выходить в аптеку, магазин с продуктами или товарами первой необходимости и гулять с питомцем, причем не далее, чем в 100 м от дома. 

На территории страны закрыты развлекательные учреждения и крупные торговые центры. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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