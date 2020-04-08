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Песков защищается от вирусов необычным способом

Песков защищается от вирусов необычным способом
Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Пресс-секретарь президента купил специальное средство в аптеке

Избежать опасного коронавируса можно по-разному: некоторые самоизолируются дома, а те, кому все же же приходится бывать в общественных местах, спасаются перчатками и масками. Необычный способ защититься от COVID-19 выбрал Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента появился со специальным бейджем на пиджаке.

Речь идет о блокаторе вирусов – средстве защиты в виде бейджа, который крепится на одежду. Благодаря диоксиду хлора он, по утверждению производителя, обеззараживает воздух, тем самым убивая вирусы и бактерии в радиусе одного метра.

Такой блокатор Песков купил в аптеке сам, пояснил пресс-секретарь ТАСС в ответ на вопрос о том, все ли сотрудники администрации президента носят такие бейджи. По данным Life, цена такого средства около 700 рублей.

Видеоконференция Владимира Путина с главами регионов прошла сегодня, 8 апреля. Президент в третий раз обратился к россиянам и рассказал о предстоящих изменениях в стране.

Карина СИРАЗОВА

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