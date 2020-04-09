Умерли жительницы Кубани и Нижегородской области

Коронавирус продолжает уносить жизни россиян. В Нижегородской области скончалась 81-летняя пациентка, у которой были сердечно-сосудистые заболевания. Об этом рассказала пресс-служба правительства региона.

Как передает РИА "Новости", женщина стала третьей жертвой коронавируса в регионе.

Вскоре появилась информация, что и в Краснодарском крае 9 апреля умерли пациенты с COVID-19. Как стало известно ТАСС, ушли из жизни две женщины.

По последним данным, в России число заразившихся китайским вирусом превысило 10 тысяч человек.