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Скончались еще три россиянки с коронавирусом

Умерли жительницы Кубани и Нижегородской области

Коронавирус продолжает уносить жизни россиян. В Нижегородской области скончалась 81-летняя пациентка, у которой были сердечно-сосудистые заболевания. Об этом рассказала пресс-служба правительства региона.

Как передает РИА "Новости", женщина стала третьей жертвой коронавируса в регионе.

Вскоре появилась информация, что и в Краснодарском крае 9 апреля умерли пациенты с COVID-19. Как стало известно ТАСС, ушли из жизни две женщины. 

По последним данным, в России число заразившихся китайским вирусом превысило 10 тысяч человек. 

Полина ИВАНОВА

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