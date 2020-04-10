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Генсек ООН предостерег о новых опасностях из-за коронавируса для мира

Генсек ООН предостерег о новых опасностях из-за коронавируса для мира
Антониу Гутерриш. Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/www.globallookpress.com
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Пандемия COVID -19 может спровоцировать рост насилия, терроризма и социальных волнений, заявил политик

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, выступая перед Советом безопасности ООН в США, заявил, что вспышка коронавируса опасна не только высокой смертностью, но и также может спровоцировать социальные волнения, насилие, что сильно осложнит борьбу с этой заразой. Распечатанную речь разослала пресс-служба организации. 

В некоторых конфликтах неопределенность, которая была спровоцирована пандемией, может потенциально подтолкнуть людей к беспорядкам. От этого некоторые продолжающиеся войны затянутся, что усложнит работу по ликвидации пандемии, цитирует заявление Startribune. 

Кроме того, распространение COVID-19 может сказаться на активности террористов. Они могут использовать время, когда все силы международного сообщества направлены на борьбу с пандемией, и устроить новые нападения. 

Также из-за стремительного распространения заразы многие выборы и референдумы могут отложить. Это, по мнению Гутерриша, может привести к политической напряженности, пишет URA.RU.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 г. в китайском городе Ухань. Оттуда, по данным ученых, вирус распространился на все континенты. 

Марина МОНРО

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