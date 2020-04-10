Опасная инфекция не добралась до Чукотского и Ненецкого автономных округов, республики Алтай

Несмотря на то что уже четвертый день подряд количество заболевших коронавирусом увеличивается по данным статистики, в России остались регионы, где заболевших опасной китайской заразой нет. Это Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Алтай.

До 10 апреля не было случаев заражения и в Туве. Теперь там нашли шесть заболевших, пишет "Царьград".

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 1786 новых случаев. Большая часть зараженных в Москве – 1124 человека.

Вспышка коронавируса началась в России в начале марта. Тогда власти пошли на несколько радикальных шагов: ввели обязательный карантин, закрыли границы и временно прекратили авиа– и железнодорожное международное сообщение.