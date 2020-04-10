Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В России осталось три региона без коронавируса

Опасная инфекция не добралась до Чукотского и Ненецкого автономных округов, республики Алтай

Несмотря на то что уже четвертый день подряд количество заболевших коронавирусом увеличивается по данным статистики, в России остались регионы, где заболевших опасной китайской заразой нет. Это Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Алтай. 

До 10 апреля не было случаев заражения и в Туве. Теперь там нашли шесть заболевших, пишет "Царьград"

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 1786 новых случаев. Большая часть зараженных в Москве – 1124 человека. 

Вспышка коронавируса началась в России в начале марта. Тогда власти пошли на несколько радикальных шагов: ввели обязательный карантин, закрыли границы и временно прекратили авиа– и железнодорожное международное сообщение. 

Марина МОНРО

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Цена на нефть взлетела на фоне слухов о договоренностях Москвы и Эр-Рияда

СМИ сообщают о соглашении между крыпными сырьевыми игроками

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утра” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей