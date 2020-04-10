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Стало известно о нескольких заразившихся COVID-19 сотрудниках МГУ

Поводов для паники нет, заверили в университете

В МГУ у нескольких сотрудников тесты на коронавирус оказались положительными. Однако поводов для паники нет: эти люди ни с кем не контактировали. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на ректора университета Виктора Садовничего.

Напомним, ранее на фоне пандемии коронавируса студентов вузов перевели на дистанционное обучение по рекомендации Минобрнауки. С 17 марта удаленно осваивают программу и студенты МГУ.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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