Поводов для паники нет, заверили в университете

В МГУ у нескольких сотрудников тесты на коронавирус оказались положительными. Однако поводов для паники нет: эти люди ни с кем не контактировали. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на ректора университета Виктора Садовничего.

Напомним, ранее на фоне пандемии коронавируса студентов вузов перевели на дистанционное обучение по рекомендации Минобрнауки. С 17 марта удаленно осваивают программу и студенты МГУ.