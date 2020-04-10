Мэрия готовится ужесточить режим изоляции

Власти Москвы собираются ввести цифровые пропуска на период коронавирусного карантина.

Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на свои источники в мэрии.

То, что в Москве могут ввести электронные пропуска, стало известно еще в марте. Однако столичный градоначальник Сергей Собянин 2 апреля сказал, что поскольку жители мегаполиса добросовестно соблюдают режим самоизоляции, подобная мера пока вводится не будет.

Но, судя по всему, рост числа выявленных инфицированных, а также тот факт, что горожане продолжают гулять по паркам, скверам и улицам, власти Москвы переосмыслили свои планы.

Только накануне были выписаны первые 9 штрафов жителям столицы, нарушившим режим карантина. Как сообщила вчера пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, эти граждане находились на расстоянии больше 100 м от адреса фактического проживания "в отсутствие оснований, предусмотренных" указом мэра, пишет "Интерфакс".



Напомним, на сегодняшний момент в столице РФ выявлено 7 822 случая заражения COVID-19, выздоровело 350 пациентов. Также в Москве самый большой уровень по смертности – 50 человек.

