Вирусологи прогнозируют целый ряд побочных эффектов

У пациентов, переболевших коронавирусом, впоследствии могут возникнуть проблемы с легкими, сердцем, а также с репродуктивной системой у мужчин. С такой точкой зрения выступил российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

Он отметил, что на сегодняшний момент времени последствия COVID-19 на здоровье человека после перенесенной болезни пока до конца неизвестны. Однако специалист полагает, что у перенесшего новый вирус появятся хронические осложнения, например, фиброз легких.

"Зловещего здесь ничего нет, это не смертельная вещь. Просто будет труднее дышать", – объяснил "ПолитЭксперту" ученый.

Кроме того, еще не изучено влияние COVID-19 на возможность переболевшего иметь детей, т.е. как инфекция может сказаться на репродуктивной системе человека, а также каково воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Ученым только предстоит все эти проблемы изучить, а сейчас специалисты лишь рассуждают в рамках теорий.



Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемия коронавируса не собирается отступать в ближайшее время. По ее словам, сейчас самое необходимое, что может сделать человечество – это разорвать цепочку контактов среди людей, а значит соблюдать жесткие условия карантина и самоизоляции. И ждать появления вакцины.

По последним данным, в мире инфицированы свыше 1 млн 600 тыс землян, скончались от заразы больше 97 тыс пациентов. В России заболевших почти достигло цифры в 12 тыс, умерли 92 человека.

