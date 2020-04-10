Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Дальше - хуже: раскрыта участь переболевших коронавирусом

Дальше - хуже: раскрыта участь переболевших коронавирусом
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
продолжениеВ Германии устроили слежку за российскими СМИ
Вирусологи прогнозируют целый ряд побочных эффектов

У пациентов, переболевших коронавирусом, впоследствии могут возникнуть проблемы с легкими, сердцем, а также с репродуктивной системой у мужчин. С такой точкой зрения выступил российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

Он отметил, что на сегодняшний момент времени последствия COVID-19 на здоровье человека после перенесенной болезни пока до конца неизвестны. Однако специалист полагает, что у перенесшего новый вирус появятся хронические осложнения, например, фиброз легких.

"Зловещего здесь ничего нет, это не смертельная вещь. Просто будет труднее дышать", – объяснил "ПолитЭксперту" ученый.

Кроме того, еще не изучено влияние COVID-19 на возможность переболевшего иметь детей, т.е. как инфекция может сказаться на репродуктивной системе человека, а также каково воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Ученым только предстоит все эти проблемы изучить, а сейчас специалисты лишь рассуждают в рамках теорий.

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемия коронавируса не собирается отступать в ближайшее время. По ее словам, сейчас самое необходимое, что может сделать человечество – это разорвать цепочку контактов среди людей, а значит соблюдать жесткие условия карантина и самоизоляции. И ждать появления вакцины.

По последним данным, в мире инфицированы свыше 1 млн 600 тыс землян, скончались от заразы больше 97 тыс пациентов. В России заболевших почти достигло цифры в 12 тыс, умерли 92 человека.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Цена на нефть взлетела на фоне слухов о договоренностях Москвы и Эр-Рияда

СМИ сообщают о соглашении между крыпными сырьевыми игроками

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей