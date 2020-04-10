Без денег и помощи: сотни россиян застряли в Африке
Сотни россиян оказались отрезанными от родины на фоне распространения эпидемии коронавируса в Африке, у них закончились деньги, поскольку все средства ушли на покупку билетов и проживание. В итоге застрявшие за границей соотечественники обратились за помощью к правозащитникам.
По данным "Телеграм-канала" RT, речь идет о наших гражданах, которые пытаются вырваться с островов Занзибара, Сейшел и Маврикия. Только на первых находятся как минимум 116 россиян.
Отмечается, что их нет в списках эвакуационных рейсов, сами они не владеют информацией, чего им ожидать и что вообще предпринять, поскольку есть проблемы с интернетом. Причем многие семьи с детьми и пожилыми родителями. Деньги закончились, плохая ситуация с жильем.
Несмотря на то, что на этих островах пока не бушует эпидемия, наши сотечественники все равно хотят вернуться на родину, "даже если там опаснее, чем тут", говорится в их обращении.
Письмо-просьба направлено уполномоченному по защите прав человека в РФ Татьяне Москальковой.
Между тем, еще 3 апреля посол России в Республике Маврикий Константин Климовский сообщал о "сложной и тревожной" ситуации на островах из-за эпидемии. Там карантин был введен 20 марта, а уже через два дня и круглосуточный комендантский час, пишет ТАСС.
В Маврикии на сегодня выявлено 314 инфицированных коронавирусом, семь человек умерли.
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