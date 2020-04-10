Нашу страну в очередной раз заподозрили в фейках о коронавирусе

В Германии пристально следят за ситуацией с коронавирусом в России. Власти страны боятся, что работающие в ФРГ отечественные издания будут использованы в целях пропаганды. Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на правительство Германии.

Немецкая контрразведка отслеживает и анализирует всю информацию по коронавирусу, которая появляется в работающих на территории страны российских СМИ. Спецслужбы оценивают, как освещается пандемия COVID-19 и не появляются ли фейки. Отчет правительства Германии депутату Томасу Хакеру приводит издание Bild.

В первую очередь слежку устроили за телеканалом RT, который, по мнению депутата, распространяет ложную информацию о ситуации в Европе. Власти Германии опасаются, что Россия спекулирует на теме коронавируса и использует кризис в собственных политических целях.

В фейках о коронавирусе западные страны обвиняют Россию не впервые. Ранее в Евросоюзе предположили, что наша страна развернула целую кампанию по распространению ложной информации о пандемии, чтобы помешать бороться с ней.

Позже издание Bild заявило о российской пропаганде после поздравления с днем рождения Сергея Лаврова. По мнению политолога Наталии Елисеевой, западные СМИ делают это, чтобы очернить Россию.