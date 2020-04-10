Однако ВОЗ подтвердила, что эпидемия покидает Европу

Количество погибших в результате заражения коронавирусом достигло 100 тысяч человек. Такими данными делится институт Хопкинса. отслеживающий статистику.

Коронавирус уже успел покинуть Китай, откуда, собственно, и появился. Эпидемия "перекинулась" на Европу и Америку, постепенно завоевывает Россию.

Несмотря на гибель жителей Старого света от смертоносной инфекции, ВОЗ заверяет, что пик заражения пройден.

В России ситуация менее радужная. Главный бюджетный врач страны Анна Попова заявила, что РФ только готовиться к эпидемии COVID-19.