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Количество погибших от COVID-19 перевалило за 100 тысяч

Однако ВОЗ подтвердила, что эпидемия покидает Европу

Количество погибших в результате заражения коронавирусом достигло 100 тысяч человек. Такими данными делится институт Хопкинса. отслеживающий статистику. 

Коронавирус уже успел покинуть Китай, откуда, собственно, и появился. Эпидемия "перекинулась" на Европу и Америку, постепенно завоевывает Россию. 

Несмотря на гибель жителей Старого света от смертоносной инфекции, ВОЗ заверяет, что пик заражения пройден

В России ситуация менее радужная. Главный бюджетный врач страны Анна Попова заявила, что РФ только готовиться к эпидемии COVID-19

Полина ЛЕДОВСКИХ

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