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Скрытая угроза: средство защиты от COVID-19 провоцирует распространение вируса

Скрытая угроза: средство защиты от COVID-19 провоцирует распространение вируса
Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
К неутешительному выводу относительно антисептиков пришли дерматологи

Популярные средства личной гигиены, которые, по заверениям врачей, помогают не заразиться китайской инфекцией, оказались опасны для здоровья. Доктор медицинских наук, профессор, главный врач Московского областного кожно-венерологического диспансера Наталия Махнева объяснила, что использование антисептика приводит к микротрещинам на руках, куда и попадают различные вирусы, в том числе и COVID-19. 

Кроме того, что спиртовое средство провоцирует распространение эпидемии, так оно еще и часто вызывает аллергические реакции и шелушения на коже. 

Махнева объяснила, как правильно использовать антисептик. 

"2 мл средства нанести на сухую кожу кистей рук и втирать до полного высыхания, в том числе у ногтей и между пальцами не менее 15 – 30 секунд", – поделилась специалист с журналистами "Подмосковье сегодня". 

Напомним, что для победы над COVID-19 важно не только соблюдать правила личной гигиены, но и находиться в самоизоляции. Иначе Россия рискует повторить итальянский сценарий по борьбе с китайской инфекцией.


Полина ЛЕДОВСКИХ

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