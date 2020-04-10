Новые жертвы и пропускной режим: главные новости о коронавирусе в России на 10 апреля
Мэр Москвы Сергей Собянин решил ужесточить правила самоизоляции и ввести пропускной режим с 13 апреля. Перестанет работать каршеринг, а в столицу можно будет попасть только на работу. Главные новости о COVID-19 – в подборке "Утро.ру".
Число жертв коронавируса в России продолжает расти, а нагрузка на больницы увеличилась в несколько раз. В связи с этим ужесточаются и правила самоизоляции для москвичей.
За последние сутки коронавирусом заразились еще 1786 человек в России и 18 пациентов умерли. Всего диагноз COVID-19 подтвердили 11929 россиянам в 82 регионах. 12 детей заболели в Подмосковье.
Жертвами коронавируса стали 95 человек, причем 50 из них скончались в столице. Среди умерших больше половины – пациенты моложе 45 лет.
Нагрузка на медучреждение в Москве из-за роста заболевших серьезно увеличилась – по словам заммэра столицы, больницы работают на износ. В некоторых госпиталях и вовсе не хватает мест для пациентов.
В то же время некоторые регионы России постепенно отменяют строгие правила. Возобновляет работу ряд предприятий Чукотки и Курганской области. Жителям Приморья, Архангельской области, Алтайского края, Хакасии и Удмуртии смягчили режим самоизоляции.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что в ближайшее время карантин вряд ли прекратится и вирус поможет остановить вакцина. Разработкой антидота сейчас занимаются российские ученые и уже готовят к выпуску три варианта лекарств.
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