Властям республики недвусмысленно дали понять, что пора наконец действовать

Обстановка в республике осложнилась. Белоруссию ждет новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил на брифинге в Минске руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор.

Он отметил, что в стране резко растет число заразившихся и призвал власти принять жесткие меры. В республике следует отменить все массовые мероприятия.

"... с начала работы миссии (8 апреля. – Прим. ред.) мы увидели рост (числа заразившихся) в два раза каждые два-три дня", – подчеркнул О'Коннор. Об этом пишет белорусское издание Telegraf.

На фоне происходящего ВОЗ не рекомендует белорусским властям проводить парад ко Дню Победы, добавил он.

Между тем стало известно о массовом заражении COVID-19 медиков в республике. Вирус подхватил 301 человек. Об этом сообщил глава белорусского минздрава Владимир Караник.

"Больше всего заболевших – Витебск и Минск, в других регионах – единицы" , – цитирует его РИА Новости.

Ранее в Белоруссии презрительно высказались о помощи России в борьбе с пандемией коронавируса.