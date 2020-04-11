Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Ситуация с коронавирусом в Белоруссии встревожила ВОЗ

Ситуация с коронавирусом в Белоруссии встревожила ВОЗ
Фото: Jonas Güttler/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеИзвестная актриса умерла из-за коронавируса
Властям республики недвусмысленно дали понять, что пора наконец действовать

Обстановка в республике осложнилась. Белоруссию ждет новая вспышка заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил на брифинге в Минске руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор.

Он отметил, что в стране резко растет число заразившихся и призвал власти принять жесткие меры. В республике следует отменить все массовые мероприятия.

"... с начала работы миссии (8 апреля. – Прим. ред.) мы увидели рост (числа заразившихся) в два раза каждые два-три дня", – подчеркнул О'Коннор. Об этом пишет белорусское издание Telegraf.

На фоне происходящего ВОЗ не рекомендует белорусским властям проводить парад ко Дню Победы, добавил он.

Между тем стало известно о массовом заражении COVID-19 медиков в республике. Вирус подхватил 301 человек. Об этом сообщил глава белорусского минздрава Владимир Караник.

"Больше всего заболевших – Витебск и Минск, в других регионах – единицы" , – цитирует его РИА Новости.

Ранее в Белоруссии презрительно высказались о помощи России в борьбе с пандемией коронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Коронавирус в России: главное

Последние новости о коронавирусе в нашей стране

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей