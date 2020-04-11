Вирусолог предупредил о новой эпидемии в 2020 году
Многие страны мира, в том числе и Россия, ввели режим карантина или домашней самоизоляции, чтобы затормозить распространение COVID-19. Однако вскоре после того, как люди в разных государствах вернутся к привычной жизни, их может ждать повторная эпидемия. Такой неутешительный прогноз дал профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.
По его словам, строгие ограничительные меры должны продлиться еще два-три месяца. После того, как их снимут, к ним придется возвращаться в этом и следующем году, чтобы избежать такой сложной ситуации, которая возникла сейчас. Эта эпидемия китайского вируса, как считает Шульц, не последняя, поэтому отменять тревогу нельзя.
"У нас есть серьезные опасения, что после того, как число инфицированных значительно упадет, а это произойдет в ближайшие 2-3 месяца, ограничения будут отменены. В результате мы снова столкнемся с эпидемией", – сказал Шульц в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Опасный вирус – 2" на канале "Россия-1".
Ученые уже говорили о том, что COVID-19 может закрепиться за людьми и стать сезонным заболеванием, как грипп.
По последним данным института Хопкинса, коронавирус по всему миру подхватили 1,7 млн человек, умерло 103 257, выздоровело 378 838 пациента. В России 13 854 зараженных COVID-19, скончалось 106 человек, покинули больницы 1 045.
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