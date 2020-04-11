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В Подмосковье десять детей заразились коронавирусом

В целом инфицированы более полутора сотен человек

За сутки в Подмосковье зарегистрировали 152 новых случая заражения коронавирусом. Среди заболевших 10 детей.

"Из них: 54 человека – от 18 до 44 лет; 54 человека – от 45 до 64 лет; 34 человека – от 65 до 83 лет; 10 детей", – цитирует ТАСС сообщение оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

На 11 апреля в области – 1082 больных, 14 человек стали жертвами коронавируса. Вылечить медикам удалось 75 человек.

Ранее в Кремле заявили о тяжелой ситуации с COVID-19 в Москве. По словам пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, больницы и скорая работают в авральном режиме.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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