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Трамп объявил "масштабное бедствие" в Америке

Трамп объявил "масштабное бедствие" в Америке
Коронавирус захватил все 50 штатов

Американский президент  Дональд Трамп заявил, что страну поглотило "масштабное бедствие". Коронавирус распространился на территории всех 50 штатов. 

Телеканал Fox News информирует, что ранее Трамп объявил такое положение в штате Вайоминг. По информации СМИ, это означает, что декларация действительна на всей территории государства.

Американский лидер уже заявлял о том, что страна находится на пике пандемии. Он считает, что скоро уровень заболеваемости пойдет на спад. Однако очевидцы рассказывают страшные вещи: в Штатах просто не хватает мест для захоронения погибших.

Америка в настоящий момент лидирует по числу заболевших COVID-19 и умерших от страшной инфекции. Всего от коронавируса в мире страдает 1 777 666 человек

Полина ЛЕДОВСКИХ

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