Злоумышленники в очередной раз решили нажиться на коронавирусе

Граждан РФ предупредили о новом виде мошенничества. Преступники в которой раз решили обогатиться за счет эпидемии COVID-19.

Злоумышленники рассылают россиянам смс-сообщения с уведомлением о том, что был нарушен режим самоизоляции и теперь придется оплатить штраф.

МВД РФ предупреждает, что такой информации верить не стоит и реагировать на полученное уведомление – тоже.

Ранее "Утро.ру" писало, как аферисты выманивают у граждан РФ персональные данные.