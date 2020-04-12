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Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

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Злоумышленники в очередной раз решили нажиться на коронавирусе

Граждан РФ предупредили о новом виде мошенничества. Преступники в которой раз решили обогатиться за счет эпидемии COVID-19. 

Злоумышленники рассылают россиянам смс-сообщения с уведомлением о том, что был нарушен режим самоизоляции и теперь придется оплатить штраф. 

МВД РФ предупреждает, что такой информации верить не стоит и реагировать на полученное уведомление – тоже.

Ранее "Утро.ру" писало, как аферисты выманивают у граждан РФ персональные данные.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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