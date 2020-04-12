Врач уверен, что паника вредит гораздо большему числу людей

Популярный на телевидении врач Александр Мясников назвал смертоносного "спутника" коронавирусной инфекции. Доктор уверен, что больше людей пострадает от паники вокруг заболевания.

Мясников уточнил, что COVID-19 пока явно "щадит" нашу страну. В России на данный момент меньше 150 погибших на 145 миллионов. Специалист сделал вывод, что в этом есть огромная заслуга врачей и системы здравоохранения в целом, которая оказалась готова к буйству инфекции.

Доктор объяснил, что паника вокруг пандемии и карантина унесет жизни гораздо большего числа людей, чем сам вирус.

"Мы видим это по всплеску инфарктов и инсультов, ведь все эти ужасы по ТВ в первую очередь воздействуют на ту же самую ранимую группу людей, что и коронавирус", – заверил эксперт в беседе с журналистами "Царьграда".

Ранее "Утро.ру" писало, что доктор Мясников предсказал сценарий развития эпидемии коронавируса.



