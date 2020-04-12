Частицы инфекции остаются в воздухе на несколько часов

Китайские ученые раскрыли новые особенности распространения китайского вируса. Выяснилось, что он распространяется на 4 метра от носителя.

Научный журнал Emerging Infectious Disease информирует, что у исследователей нет данных, можно ли подхватить коронавирус, стоя на таком расстоянии от инфицированного, так что пока стоит придерживаться данных, обнародованных минздравами разных стран и соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра.

Кроме того, в исследовании отмечено, что частицы китайской инфекции остаются в воздухе на протяжении нескольких часов.

Ранее "Утро.ру" предоставило последнюю статистику по заразившимся COVID-19 в России.