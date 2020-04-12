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Вирусолог: новая вспышка COVID-19 в России может случиться осенью

Вирусолог: новая вспышка COVID-19 в России может случиться осенью
Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Распространение COVID-19 вначале утихнет, но есть вероятность повторения

Такой прогноз дал кандидат биологических наук, заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов. Эксперт предположил, что пандемия утихнет к началу лета, однако в октябре-ноябре вспышка коронавируса в России может повториться. Правда, уже в "умеренной форме".

Вирусолог рассказал, что коронавирус в будущем, вероятно, превратится в сезонное явление. Он привел в пример "свиной грипп", который также сначала охватил все страны, а после стал "относительно безобидным".

Шаршов также рассказал, какие инфекции, передающиеся людям от животных, наиболее опасны. По его словам, к таким относятся "респираторные вирусы животных, которые вызывают острые воспалительные заболевания органов дыхания". Клещевой энцефалит и бешенство в сравнении с ними представляют меньшую угрозу, так как заразиться можно лишь при укусе животного или насекомого. Важно также, что от этих болезней уже есть вакцины, отметил эксперт в беседе с RT.

Отметим, что сейчас эксперты дают разные прогнозы относительно пика эпидемии коронавируса в России. Точно сказать, как будут развиваться события, весьма сложно. Так, накануне глава Минздрава Михаил Мурашко предположил, что всплеск заболеваемости COVID-19, возможно, придется на лето. Кроме того, он отметил, что пока не все россияне, к сожалению, осознали опасность коронавируса и необходимость полностью соблюдать меры безопасности.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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