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Врачи выявили новых переносчиков коронавируса

Врачи выявили новых переносчиков коронавируса
Фото: Matthias Balk/dpa/www.globallookpress.com
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Переболевшие OCVID-19 остаются опасными для окружающих

Люди, перенесшие китайский вирус, остаются заразными еще длительный период времени. С таким заявлением выступил иммунолог Владимир Болибок в эфире радио "Комсомольская правда". 

Специалист объяснил, что сам период заболевания длится дольше, чем острая стадия. Человек полностью излечится только тогда, когда организм полностью "выгонит" вирус. 

– Просто те люди, которые выдают вот эти тяжелые формы COVID-19, они изначально с ослабленным иммунитетом. Поэтому им нужно больше времени, чтобы иммунная система справилась и освободила их организм от вируса. И они дольше остаются вирусовыделителями,– объяснил эксперт.

В связи с этим всем, кто переболел COVID-19 и выписался, рекомендуют в течение 2 недель соблюдать домашний карантин. 

Напомним, что в настоящий момент на территории России от коронавируса страдает 15 770 человек. "Утро.ру" опубликовало последние новости о заболевании на 12 апреля


Полина ЛЕДОВСКИХ

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