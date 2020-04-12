Переболевшие OCVID-19 остаются опасными для окружающих

Люди, перенесшие китайский вирус, остаются заразными еще длительный период времени. С таким заявлением выступил иммунолог Владимир Болибок в эфире радио "Комсомольская правда".

Специалист объяснил, что сам период заболевания длится дольше, чем острая стадия. Человек полностью излечится только тогда, когда организм полностью "выгонит" вирус.



– Просто те люди, которые выдают вот эти тяжелые формы COVID-19, они изначально с ослабленным иммунитетом. Поэтому им нужно больше времени, чтобы иммунная система справилась и освободила их организм от вируса. И они дольше остаются вирусовыделителями,– объяснил эксперт.

В связи с этим всем, кто переболел COVID-19 и выписался, рекомендуют в течение 2 недель соблюдать домашний карантин.

Напомним, что в настоящий момент на территории России от коронавируса страдает 15 770 человек. "Утро.ру" опубликовало последние новости о заболевании на 12 апреля.





