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Появилась карта расположения патрулей на въезде в столицу

продолжениеОбман с пропусками: москвичей предупредили о мошенниках
Полиция будет уточнять причину стремления попасть в город

Карта расположения патрулей на въездах в Москву составили для столичных водителей. Дорожная полиция будет узнавать, зачем гражданам понадобилось попасть в город. 

Карту опубликовал Телеграм-канал "Московский новости" 12 апреля. На данный момент на отмеченных точках уже работают сотрудники Госавтоинспекции. 

Карту создал после того, как МВД опубликовало объявление о выборочном контроле въезжающих в Москву машин. Кроме того, за нарушающими карантин будет следить 2,5 тысячи камер. 

Ранее "Утро.ру" предоставило последнюю статистику по заболеваемости коронавирусом в России

Полина ЛЕДОВСКИХ

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