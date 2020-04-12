Полиция будет уточнять причину стремления попасть в город

Карта расположения патрулей на въездах в Москву составили для столичных водителей. Дорожная полиция будет узнавать, зачем гражданам понадобилось попасть в город.

Карту опубликовал Телеграм-канал "Московский новости" 12 апреля. На данный момент на отмеченных точках уже работают сотрудники Госавтоинспекции.

Карту создал после того, как МВД опубликовало объявление о выборочном контроле въезжающих в Москву машин. Кроме того, за нарушающими карантин будет следить 2,5 тысячи камер.

Ранее "Утро.ру" предоставило последнюю статистику по заболеваемости коронавирусом в России.