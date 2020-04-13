Человечество не избавится от инфекции в 2020 году

В ноябре может начаться новая вспышка COVID-19. О второй волне эпидемии предупредил глава шанхайской экспертной группы по лечению инфекции Чжан Вэньхун.

Это связано с тем, что вирус распространился на страны Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии – там зафиксировали вспышки COVID-19. Именно поэтому, считает эксперт, человечеству не удастся победить болезнь этим летом, и с наступлением зимы все снова будут сидеть дома.

Чжан Вэньхун предположил, что пик заболеваемости коронавирусом придется на ноябрь. Однако, по его словам, вторая волна станет не такой масштабной благодаря опыту, который получили многие страны за последние месяцы, пишет РИА "Новости".

Особенно тяжело будет пережить эпидемию странам с недостаточными медицинскими ресурсами – Африке и Южной Америке, – спрогнозировал эксперт. По его словам, именно от них будет зависеть контроль над эпидемиологической ситуацией в мире.

О новой вспышке коронавируса в России предупреждал и директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его мнению, инфекция вернется уже осенью.