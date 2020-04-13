Китайский ученый предрек вторую волну эпидемии коронавируса в ноябре
В ноябре может начаться новая вспышка COVID-19. О второй волне эпидемии предупредил глава шанхайской экспертной группы по лечению инфекции Чжан Вэньхун.
Это связано с тем, что вирус распространился на страны Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии – там зафиксировали вспышки COVID-19. Именно поэтому, считает эксперт, человечеству не удастся победить болезнь этим летом, и с наступлением зимы все снова будут сидеть дома.
Чжан Вэньхун предположил, что пик заболеваемости коронавирусом придется на ноябрь. Однако, по его словам, вторая волна станет не такой масштабной благодаря опыту, который получили многие страны за последние месяцы, пишет РИА "Новости".
Особенно тяжело будет пережить эпидемию странам с недостаточными медицинскими ресурсами – Африке и Южной Америке, – спрогнозировал эксперт. По его словам, именно от них будет зависеть контроль над эпидемиологической ситуацией в мире.
О новой вспышке коронавируса в России предупреждал и директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его мнению, инфекция вернется уже осенью.
Коронавирус в России: главное
Последние новости о коронавирусе в нашей стране
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Евросоюз даст Украине денег на борьбу с коронавирусом
- В Италии прогнозируют распад Евросоюза из-за пандемии коронавируса
- В США предсказали пандемию несколько лет назад
- Шенгенские визы начнут выдавать не раньше середины мая
Здоровье
- Инфекционист предупредил об опасности аспирина
- Лучшие упражнения для потенции после 50 лет: секреты домашней гимнастики
- "Дыхание победителя": гимнастика тибетских монахов для укрепления иммунитета
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик