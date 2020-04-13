Из-за изделий люди могут забыть об основных правилах защиты от болезни

Медицинские маски увеличивают риск заразиться коронавирусом, если при этом не соблюдать ряд других мер по профилактике инфекции. Об этом предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Маска не защищает от заражения полностью, подчеркнула она. Человек точно заболеет, если будет носить защитное средство, но при этом игнорировать соблюдение дистанции и мытье рук. По словам эксперта, сами по себе изделия не вредны, и у людей их должно быть в достаточном количестве.

Здоровым людям также лучше носить маски, но делать это нужно, если человек оказывается в толпе или в одном помещении с больным, рассказала Вуйнович в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1". Однако физическая дистанция будет более эффективной, заключила она.

Маски также важно правильно выбрасывать после использования. В противном случае это может привести к новой волне эпидемии, напоминает URA.RU.

О масках с фильтрами рассказал врач Евгений Комаровский. По словам специалиста, такие изделия бесполезны против коронавируса, пишет "Царьград". Самым эффективным средством он назвал респиратор.

По последним данным, в России заразились китайским вирусом 15770 человек. При этом в Москве за последние сутки скончались 10 пациентов.