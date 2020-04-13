Мужчина скрывал COVID-19 около недели

Заразившийся коронавирусом житель Крыма нарушил правила самоизоляции и поставил под угрозу здоровье еще 64 человек. Сейчас за их состоянием наблюдают врачи, сообщил оперативный штаб.

Мужчина обратился с симптомами ОРВИ в больницу, где ему подтвердили COVID-19. Незадолго до этого житель Крыма вернулся из Москвы, однако о своей поездке он медикам не рассказал. Причем около недели мужчина лечился дома самостоятельно, рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

За это время заболевший мог заразить 64 человека. Сейчас из-за него в обсерваторе находятся 15 человек, из них 8 – это медицинские работники, передает "Крым 24". Еще 27 человек находятся в домашней изоляции, за их состоянием наблюдают врачи.

Отправили на самоизоляцию и 12 работников Красногвардейского психоневрологического интерната. Выяснилось, что один из напарников заболевшего – муж сотрудницы учреждения.

Это уже не первый подобный случай с коронавирусом в Крыму. Ранее на полуострове возбудили уголовное дело против нарушившего правила изоляции местного жителя. Из-за него инфекцию подхватил как минимум еще один человек.

По последним данным, за сутки в России коронавирусом заразились еще 2558 человек. Таким образом, диагноз COVID-19 подтвержден более чем у 18 тысяч жителей нашей страны.

В Крыму китайскую инфекцию подхватили 32 человека, и 12 пациентов вылечились.