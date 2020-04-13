В монастыре заразились COVID-19 больше 60 священников

Коронавирус продолжает распространятся на Украине. Так, в Киево-Печерской лавре священники массово подхватили коронавирус. Об этом журналистам рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Как передает Liga.net, за сутки в монастыре китайскую инфекцию подхватили 63 священника. Таким образом, всего в Киево-Печерской лавре 90 больных, поэтому ее временно закроют на карантин.

По данным института Хопкинса, на Украине коронавирус нашли у 3102 пациентов, 93 человека скончались.