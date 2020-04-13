Бизнесмену было 34 года

Печальную новость сообщил приятель Алексея Бурдыко. Павел Таран написал на своей странице в "Фейсбук": "Мой друг Aleksey Burdyko умер от короновируса".

По словам друга бизнесмена, у него была двусторонняя пневмония. Медики ввели его в кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позже Бурдыко "вроде излечился" от коронавируса, отметил Таран в комментариях к посту, однако потом "умер через пару дней".

Бизнесмен в последнее время жил в Москве. Он известен как основатель компаний Techlabs и Gameshow. Бурдыко организовывал состязания по киберспорту в России и странах СНГ, сообщает sports.ru.

Официально смерть миллионера никто из его близких пока не подтвердил.