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В Москве от коронавируса умер белорусский миллионер

В Москве от коронавируса умер белорусский миллионер
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Софья Сандурская
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Бизнесмену было 34 года

Печальную новость сообщил приятель Алексея Бурдыко. Павел Таран написал на своей странице в "Фейсбук": "Мой друг Aleksey Burdyko умер от короновируса".

По словам друга бизнесмена, у него была двусторонняя пневмония. Медики ввели его в кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позже Бурдыко "вроде излечился" от коронавируса, отметил Таран в комментариях к посту, однако потом "умер через пару дней".

Бизнесмен в последнее время жил в Москве. Он известен как основатель компаний Techlabs и Gameshow. Бурдыко организовывал состязания по киберспорту в России и странах СНГ, сообщает sports.ru.

Официально смерть миллионера никто из его близких пока не подтвердил.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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