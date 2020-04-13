Субъектам России дали несколько недель

Владимир Путин призвал регионы правильно распределить оставшееся время для подготовки к борьбе к коронавирусом. Во время онлайн-трансляции совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России президент напомнил, что другие области отстают от Москвы.

Столица РФ на данный момент опережает регионы в мерах контроля COVID-19 на три-четыре недели, подтвердил Владимир Путин. Президент сообщил, что запас времени у субъектов России истекает и им нужно эффективно воспользоваться.

В открытом совещании также принимали участие вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин. Владимир Путин рассказал, что следующие несколько недель будут определяющими для России. Сейчас пик пандемии коронавируса не наступил даже в Москве.

Столица и другие города-миллионики были названы территориями повышенного риска инфицирования. Татьяна Голикова подтвердила, что из 95 тыс. коек для больных коронавирусом развернуты 40 тыс. мест.

Согласно последней статистике, за прошедшие сутки вирусом из Китая заразились 2558 россиян. Более половины всех новых пациентов с подтвердившимся вирусом моложе 45 лет.

Ранее "Утро" сообщило главные новости об эпидемии COVID-19 на 13 апреля.