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В Подмосковье число зараженных COVID-19 возросло почти на 500 человек

Среди заболевших почти 30 детей

В Московской области за сутки выявлено 495 новых случаев коронавируса. Большинство из них это люди молодого и среднего возраста.

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на региональный штаб по борьбе с инфекцией, среди инфицированных оказалось 27 детей.

Что касается взрослого населения области, то цифры распределились следующим образом: 204 пациента – от 18 до 44 лет, 181 заболевший – от 45 до 64 лет, 83 человека – от 65 до 99 лет.

В целом по Подмосковью коронавирус подтвержден у 1855 человек, из которых 19 инфицированных скончались. Выздоровели 75 пациентов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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