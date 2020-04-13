Заболевания COVID-19 можно избежать с помощью несколько правил

Во время прогулок на улице с домашним животным существует вероятность подхватить вирус из Китая. Риск заражения возрастает, если животное поиграет с чужой собакой, которая может являться переносчиком коронавируса.

Микробиолог Светлана Чубатова рассказала, что во время ежедневных выходов на улицу лучше держаться на расстоянии от других людей с собаками и выбирать безопасные места. После прихода домой следует обработать лапы животного дезинфицирующим средством.

В помещении надо сначала обработать собаку, а потом уже себя, цитирует доктора биологических наук телеканал "МИР24".

Специалист советует во время выхода на улицу надевать головные уборы, которые защищают волосы. На них остаются инфекционные частицы, которые не смываются после возвращения с места работы, из магазина или аптеки.

Ранее "Утро" рассказало, что Владимир Путин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране.